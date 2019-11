Das Gwandhaus im Untergeschoss des Ismaninger Hillebrandhofs lockt am Samstag, 23. November, mit einer Sonderöffnung Käufer. Von 14 bis 17 Uhr kann man dort stöbern und einkaufen. Zusätzlich findet ein Weihnachtsflohmarkt statt mit Kaffee und Kuchen. Auch kann das Reparaturcafé besucht werden. Das Gwandhaus ist ein gemeinnnütziger, sozial tätiger Verein und bietet in der Aschheimer Straße 2 Secondhandmode an.