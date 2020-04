Bereits seit 1989 pflegt die evangelische Gemeinde Ismaning-Unterföhring eine Partnerschaft mit der Gemeinde in Kitandililo und hat mit ihrer Tansania-Hilfe (www.tansaniahilfe-ismaning.de) schon viele Hilfstransporte dorthin gebracht. Die Dörfer der Gemeinde Kitandililo liegen teilweise in 1800 Metern Höhe und in den Wintermonaten wird es dort sehr kalt. Das Ismaninger Projekt "Warme Kleidung für Afrika" ist jetzt auch aus dem hessischen Gießen unterstützt worden. Nachdem der Zoll im vergangenen Jahr bundesweit seine alte, grüne Dienstkleidung durch blaue Uniformen ersetzt hat, wurden auch die Zöllnerinnen und Zöllner des Hauptzollamtes Gießen neu eingekleidet. Ihre alte Dienstkleidung spendeten sie nun für Kitandililo. Die Menschen, die in dem Ort im südlichen Hochland von Tansania in einfachsten Verhältnissen leben und überleben müssen, freuen sich über warme Winterkleidung. Aus Gießen kamen Hunderte von Kleidungsstücke der alten Zoll-Dienstkleidung, darunter viele Anoraks und warme Jacken, nach Ismaning, versandfertig verpackt und geliefert von zwei Zöllnern. Beim mühsamen Entfernen der offiziellen Dienstwappen hatte zuvor die Lebenshilfe Gießen mit ihrer Werkstatt geholfen.