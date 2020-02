Die Frage "Wie wollen wir 2040 in Ismaning leben - und wie nicht?" steht im Mittelpunkt eines Forums, das die örtliche SPD an diesem Mittwoch, 12. Februar, in der Hainhalle, Erich-Zeitler-Straße 5, veranstaltet. Von 19.30 Uhr an sprechen Bürgermeister Alexander Greulich, Gymnasiallehrerin Kerstin Bichlmann, Bürgerstift-Leiter Tobias Gruber und Johanna Hagn, SPD-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat, über Ortsentwicklung, Bildung und Soziales. Die Moderation übernimmt Ortsvorsitzender Arno Helfrich.

© SZ vom 12.02.2020 / sab Feedback