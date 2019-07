12. Juli 2019, 21:25 Uhr Ismaning Sparen mit LED-Technik

Die Straßen- und Wegebeleuchtung im Ismaninger Ortsgebiet soll auf LED umgestellt werden. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend einstimmig beschlossen. Laut Verwaltung werden sich die Kosten dafür auf 1,2 Millionen Euro belaufen. Dieser Posten wird in den Haushalt 2020 eingestellt. Im gesamten Gemeindegebiet gibt es mehr als 2400 Leuchten. Ein Drittel davon ist bereits auf die energiesparende Technik umgerüstet worden, der Rest soll im nächsten Jahr folgen. Ismaning würde damit nicht nur etwas für den Klima- und Umweltschutz tun, weil per anno mehr als 150 Tonnen CO₂ eingespart werden können, auch monetär lohnt sich der Umstieg: Nach Berechnungen der Gemeindeverwaltung

reduzieren sich die Stromkosten im

Jahr um mehr als 68 600 Euro - "eine beachtliche Einsparung", wie es in der Sitzungsvorlage hieß.