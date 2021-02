Knapp 85 000 Euro wird ein neues Glasgeländer am Sommerdeck des Ismaninger Kulturzentrums Seidl-Mühle kosten. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend die Summe für das Gewerk freigegeben. Nach einem Wasserschaden muss das Deck umfassend repariert und abgedichtet werden. Die Bauverwaltung erstellte zusammen mit einem Planungsbüro einen Sanierungsplan, im vergangenen Juni wurde ein Vergabeverfahren für die anstehenden Arbeiten eingeleitet, die ursprünglich im August 2020 hätten stattfinden sollen. Weil aber laut Verwaltung keine "zuschlagsfähigen" Angebote eingingen, musste die Vergabe aufgehoben werden. Die Sanierung soll in diesem Frühling über die Bühne gehen, ein neues Verfahren zur Vergabe der Arbeiten läuft. Was das neue Geländer am Sommerdeck der Seidl-Mühle angeht, ist der Auftrag nun von den Lokalpolitikern erteilt worden.