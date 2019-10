"Die lange Science-Fiction-Nacht" mit Astrophysiker Andreas Müller findet an diesem Samstag, 5. Oktober, 19 Uhr, bei der VHS in der Seidl-Mühle statt. Gezeigt werden drei Filme, die Müller in seinem Buch "Die Wissenschaft schlägt zurück!" besprochen hat: "Arrival", "Cowboys & Alien" und "The Core". Müller lädt nach jedem Film zur Diskussion ein. Die Gebühr beträgt sieben Euro, mit VHS-Vortragskarte ist der Eintritt frei.