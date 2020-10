Canisius-Kolleg, Odenwaldschule, Staufen, Lügde und Bergisch-Gladbach: immer wieder erschüttern Berichte über sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche die Republik.

Die Journalistin Nina Apin hat ein Buch mit dem Titel "Der ganz normale Missbrauch. Wie sich sexuelle Gewalt gegen Kinder bekämpfen lässt" geschrieben und geht in einem Vortrag am Mittwoch, 7. Oktober, 19.30 Uhr, im Kultur- und Bildungszentrum in Ismaning darauf ein, warum sich die Gesellschaft so schwer damit tut, Kinder zu schützen. Sie will aufzeigen, wie sich das ändern lässt. Der Volkshochschul-Vortrag wird zeitgleich als Live-Stream angeboten. Eine Anmeldung ist erforderlich. Die Gebühr beträgt 7 Euro, mit Vortragskarte ist die Teilnahme gebührenfrei.