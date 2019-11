In den vergangenen Jahren war es vor allem das Gymnasium, in das die Gemeinde viel Geld investiert hat.

In Ismaning haben die Beratungen über den Haushalt für 2020 begonnen - und anders als in den vergangenen zwei Jahren wird der Etat nicht mehr ein so hohes Volumen haben. Der Verwaltungsausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung dem Entwurf der Finanzabteilung im Rathaus für den Vermögenshaushalt sein Okay gegeben. Er umfasst vorläufig 57,2 Millionen Euro. Eine solche Summe hat die Kommune im laufenden Jahr allein für Hochbaumaßnahmen ausgegeben; 2019 lag das Volumen des Vermögensetats 22 Millionen Euro höher.

Nach den Worten von Kämmerin Christine Weiß waren die vergangen zwei Jahre in Ismaning stark durch den Bau des Gymnasiums geprägt. Weitere Projekte wie etwa die Lärmschutzwand an der A 99 oder Ausgaben für den Grunderwerb taten ihr Übrigens. Obwohl man 2018 noch davon ausgegangen sei, die Rücklagen aufzubrauchen, sei das nicht der Fall gewesen, sagte Weiß. Ende des Jahres verfüge Ismaning voraussichtlich immer noch über 50 Millionen Euro; laut Haushaltsentwurf für 2020 kalkulieren Weiß und ihr Team nach Ablauf eines weiteren Baujahres immer noch mit knapp 16 Millionen Euro auf der hohen Kante.

Vor allem die Schulbauten hätten enorm viel Geld gekostet, ergänzte Bürgermeister Alexander Greulich (SPD) in der Sitzung. Und auch 2020 wird es den Ismaningerin nicht langweilig werden. Denn auf der Agenda für das nächste Jahr und die folgenden stehen zahlreiche Projekte, die entweder zu Ende geführt, realisiert oder begonnen werden sollen.

Die Liste ist lang. Investiert wird laut Bürgermeister unter anderem in das seit geraumer Zeit notwendige Technische Rathaus, die dritte Grundschule, die Turnhalle für das Gymnasium, in dem auch noch einiges zu tun ist, in die Erweiterung und den Umbau der Kindertagesstätte an der Dorfstraße sowie in die Osterfeldfalle. Dort sei es mit dem Austausch der Böden nicht getan gewesen, sagte Greulich. Zudem brauchen die Umkleiden für den Fußballclub Ismaning eine Schönheitskur, bei der Ballsporthalle geht es weiter und der Wohnungsbau am Grabenanger "läuft auf Hochtouren", so der Bürgermeister.

Ismaning habe einen "bunten, reichhaltigen Strauß" an Maßnahmen, die umzusetzen seien. Vor allem im Wohnungsbau will die Gemeinde im nächsten Jahr und den folgenden massiv anschieben. Solange die Kommunalen Förderprogramme noch laufen, und das sei vorerst bis 2024/25, müssten diese ausgeschöpft werden, sagte Greulich, der sich zusammen mit seinen Bürgermeisterkollegen vehement für eine Verlängerung einsetzt. Angesichts der horrenden Mieten auf dem freien Markt seien es einzig die Kommunen, die noch erschwinglichen Wohnraum schaffen könnten. Und das auch müssen: "Uns erreichen die Hilfeschreie der sozialen Organisationen, dass sie kein Personal mehr finden, weil die Mieten unbezahlbar sind", sagte der Ismaninger Bürgermeister.

Die gleichen Probleme haben Kitas, Schulen, die Polizei und die Feuerwehren. Für all deren Beschäftigte müssten Wohnungen geschaffen werden. Gerade in der Hochpreisregion München ein schwieriges Unterfangen, für dessen Umsetzung sich eben nicht allein die Städte und Gemeinden kümmern könnten, sagte Johanna Hagn von der SPD: "Der Staat hat versagt. Wir Kommunen sind die Reparaturwerkstätten. Das kann nicht sein."

Mit den Wohnungen am Grabenanger, deren Baukosten bei 7,9 Millionen Euro liegen, soll es nicht getan sein. Im Finanzplan bis 2023 stehen mehrere Vorhaben, wie etwa die Erweiterung der Seniorenwohnanlage und die Errichtung von weiteren Mehrfamilienhäusern in der Gemeinde.

Ganz ohne Schulden kommt Ismaning bei all diesen Investitionen freilich nicht aus. Im Entwurf für den Vermögenshaushalt werden sie voraussichtlich bei knapp 31 Millionen Euro liegen. Für Bürgermeister Greulich besteht deswegen kein Grund zur Sorge: "Es handelt sich um rentierliche Schulden", sagte er. Darunter fallen die zur Finanzierung von Investitionen aufgenommenen Schulden, bei denen Zins und Tilgung vollständig durch vom Investitionsobjekt generierte Einnahmen und Erträge gedeckt ist.