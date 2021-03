Da hatten die Erbauer des historischen Schlosses in Ismaning nicht daran gedacht: An barrierefreie Zugänge in den Gebäudekomplex für Rollstuhlfahrer. Nun hat die Gemeinde, deren Rathaus sich im Schloss befindet, am nördliche Zugang zum Rathaus auf der Parkplatzseite einen breiten barrierefreien Zugang mit Rampen angelegt, der einen stufenlosen Zutritt ermöglicht. Und wer sich nach dem Briefkasten der Verwaltung umschaut, der steht mittlerweile direkt im Zufahrtsbereich des Rathauses.