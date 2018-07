30. Juli 2018, 21:45 Uhr Ismaning Sautrogrennen der CSU

Von ) gna, Ismaning

Der CSU-Ortsverband lädt am Sonntag, 5. August, wieder zu seinem Waldfest ein. Neben Speisen vom Grill, Kuchen und Getränken gibt es von 12 Uhr an am Eisweiher Musik mit den "Ismaninger Buam" sowie ein Kinderprogramm. Um 15 Uhr beginnt das Sautrogrennen auf dem Weiher, bei dem Freiwillige in Zweiermannschaften an den Start gehen. Renngefährte können mitgebracht oder ausgeliehen werden. Anmeldung auf der Homepage (www.csu-ismaning.net.