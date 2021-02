Eine virtuelle Reise ans Ende des Verstandes unter dem Motto "Wunder frei Haus" präsentiert die Volkshochschule im Norden des Landkreises am Sonntag, 7. Februar. Der Münchner Zauberkünstler und "Wirklichkeitsverkäufer" Markus Laymann lädt um 11 Uhr ein zur Online-Zaubershow. In der circa 45-minütigen Veranstaltung erleben die Zuseher interaktive Zauberkunst in einem virtuellen Videochat-Raum. Das Publikum soll mitgenommen werden in "eine moderne Version des ältesten Zauberkunststücks der Welt", in "ein innovatives neues Kartenspiel", übersinnliche Wahrnehmungen das "Re-Enactment des ersten Zaubertricks im All" und einen dreifachen Blick in die Zukunft - und eine Antwort auf die Fragen: "Was wäre wenn?" und "Wie führt man ein erfülltes Leben?" Markus Laymann bespielt unter anderem mit seiner Veranstaltungsreihe "Pop-up-Magic" ungewöhnliche und geheimnisvolle Orte in München. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung erforderlich. Die Zugangsdaten gibt es nach der Anmeldung (www.vhs-nord.de).