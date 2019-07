4. Juli 2019, 21:45 Uhr Ismaning Regenwald und Rosengarten

Veranstaltungen zum Verhältnis "Mensch -Natur" im Kallmann

In Florian Beckers heiler Welt ist eines Tages plötzlich nichts mehr so, wie es war. Ein tiefes Loch tut sich auf, jeder Schritt führt tiefer in die Verirrung. Einzige Orientierung bleibt sein geliebter Rosengarten. Das Theaterensemble "Lichtbühne München" zeigt am Freitag, 12. Juli, im Ismaninger Kallmann-Museum "Das Jahr der Rosen" nach einem Buch von Bernhard Ganter. Der Protagonist ist ein rachedurstiger, selbstzerstörerischer und zugleich hochmütiger Buchhalter, der Unmögliches versucht: Zu töten, ohne zum Mörder zu werden.

Die Rolle des Protagonisten hat Guido Verstegen, er ist auch Gründer der Lichtbühne, die heuer ihr zehnjähriges Bestehen feiert. Reservierungen sind unter 089/9612948 oder info@kallmann-museum.de möglich. Bei schönem Wetter wird das Stück im Innenhof des Hauses gezeigt.

Bereits an diesem Wochenende ist das Kallmann-Museum Schauplatz eines Vortrags im Rahmen der aktuellen Ausstellung "Markus Heinsdorff - Arten und Elemente", die sich unter anderem mit dem komplexen Verhältnis von Mensch und Natur auseinandersetzt. Die Biologin Juliane Diller spricht am Sonntag, 7. Juli, über "Prachtbienen, Blumenfledermäuse und Sonnenrallen - Forschung und Naturschutz im Regenwald von Peru". Bekannt wurde sie durch ein dramatisches Ereignis: Als 17-Jährige überlebte sie als einzige einen Flugzeugabsturz im Jahr 1971. Elf Tage schlug sie sich durch den peruanischen Dschungel. Diller, geborene Koepcke, wuchs teils in Lima und teils in Panguana auf. Der Regisseur Werner Herzog, der selbst 1971 zu Dreharbeiten in Südamerika weilte und zu seinem Glück kein Ticket mehr für denselben Flug bekam, drehte mit ihr 1998 den Dokumentarfilm "Schwingen der Hoffnung". Ihr Buch "Als ich vom Himmel fiel" erschien 2011. Heute arbeitet sie an der Zoologischen Staatssammlung München und leitet die Forschungsstation Panguana in Peru. In Ismaning wird Diller einen Einblick in das Ökosystem von Panguana geben und die Forschungsarbeit vor Ort sowie die zunehmende Bedrohung für den Regenwald beleuchten. Sie spricht zudem über ihre Überlebensgeschichte. Der Vortrag beginnt um 15 Uhr. Besucher zahlen den normalen Museumseintritt von vier Euro.