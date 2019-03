27. März 2019, 21:50 Uhr Ismaning Realschule stellt sich vor

Im Frühjahr müssen sich die Viertklässler entscheiden, auf welche weiterführende Schule sie gehen wollen. In Ismaning steht die ganze Palette von der Mittelschule bis zum Gymnasium zur Auswahl. Am Donnerstag, 28. März, 19 Uhr informiert die staatliche Johann-Andreas-Schmeller-Realschule in der Aula über ihr Angebot und die Möglichkeiten zum Übertritt. Die Realschule besuchen zur Zeit etwa 650 Schülerinnen und Schüler.