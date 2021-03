Auch die Gemeinde Ismaning will ihre Gastronomen künftig dabei unterstützen, wenn sie Mehrweggeschirr für Essen und Getränke zum Mitnehmen anbieten. Bis zu 500 Euro pro Wirtschaft steuert die Gemeinde für die Umstellung bei. Damit soll gerade in diesen Monaten, in welchen das To-go-Geschäft stark zugenommen hat, der Einsatz von Verpackungsmüll reduziert werden. Die Gemeindeverwaltung will nun auf die Wirte zugehen, um auszutarieren, welche Art von Pfandsystem am besten passt. Auch Garching und Unterschleißheim haben bereits die Förderung von Mehrweg beschlossen.