Beseelt vom großen Django Reinhardt durchreist das Monaco Swing Ensemble virtuos die traditionelle Gypsy-Jazzlandschaft Europas - von deren erster Blütephase in den Dreißigern bis hin zu modernen Formen nach Pariser Vorbild. Am Montag, 19. Juli, wird das Münchner Quintett - Klarinettist Jakob Lakner, Saxofonist Jan Kiesewetter, David Klüttig und Daniel Fischer (beide Gitarre) sowie Bassistin Julia Hornung - beim Jazz-Montag in Ismaning auftreten. Die Kernbesetzung des Gypsy-Swing mit Solo-, Rhythmusgitarre und Kontrabass wird also durch einen zweistimmigen Bläsersatz ergänzt. Das Konzert im Kulturzentrum Seidl-Mühle erklingt in zwei Auflagen, Beginn um 19 Uhr und um 20.30 Uhr. Karten kosten neun, ermäßigt fünf Euro, Infos und Anmeldung über www.musikschule-ismaning.de.