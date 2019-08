9. August 2019, 21:45 Uhr Ismaning Radtouren an der Isar entlang

Die Gemeinde macht in ihrem Amtsblatt Lust auf schöne Radltouren. Sie nennt gleich drei mögliche Wege, die passionierte und Hobby-Radler fahren könnten. Da ist einmal der Radl-Ring München: Mit seinen knapp 130 Kilometern führt er einmal um die bayrische Landeshauptstadt. Der beschilderte Radweg wurde 2005 anlässlich der Bundesgartenschau angelegt. Er führt an zahlreichen Sehenswürdigkeiten und hübschen Landschaftsstreifen vorbei. Weil der Radl-Ring an vielen Stellen auch an die S-Bahn angebunden ist, kann er auch in mehreren Etappen gefahren werden. Der zweite Vorschlag führt am Wasser entlang. Der Isarradweg von der Isarquelle in Scharnitz bis zur Isarmündung im Deggendorfer Land führt auch an Ismaning vorbei. Eine Tagestour schließlich bietet sich auf dem Sempt-Isen-Radweg an. Er ist 65 Kilometer lang und vereint Mooslandschaften zwischen Ismaning und Erding, die Kreisstadt selbst sowie das Hügelland mit schönen Ausblicken zwischen Erding und Schwindegg. Möglicherweise kommt ja einer der Wege für Leute in Frage, die während der Ferien gerne aufs Rad steigen.