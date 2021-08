Der parlamentarische Staatssekretär im Bundesumweltministerium Florian Pronold und die Bundestagsabgeordnete Bela Bach (beide SPD) haben am Dienstag Förderschecks für zwei Klimaschutzprojekte im Landkreis München übergeben. In Ismaning wird die Sanierung der Straßenbeleuchtung mit knapp 280 000 Euro und in Pullach die Modernisierung der Beleuchtungstechnik in der Grundschule mit 100 000 Euro unterstützt. Die Förderung erfolgt im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative über das Bundesumweltministerium.

Bei der Fördermittelübergabe in Ismaning sprachen die beiden Bundespolitiker mit Ismanings Bürgermeister Alexander Greulich (SPD) über die wachsende Belastung der Gemeinden durch die Aufgabenverschiebung vom Land auf die Kommunen. Konkret ging es dabei um die Anschaffung der Lüftungsgeräte für die Schulen.

Der parlamentarische Staatssekretär und die Abgeordnete nutzten den Besuch vor Ort außerdem, um sich mit Markus Lienkamp, Inhaber des Lehrstuhls für Fahrzeugtechnik an der Technischen Universität München, und Garchings Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) zu Fragen der Elektromobilität und des autonomen Fahrens auszutauschen. In der Fahrzeughalle von Lienkamps Lehrstuhl präsentierte der Forscher seinen Gästen ein Elektro-Lasten-Fahrzeug für Äthiopien, das nach Empfehlung des Lehrstuhls bei einem Unternehmen in Baierbrunn in Serienproduktion geht.

Schließlich schauten sich Pronold und Bach auf einem kurzen Rundgang das vor einem Monat in Betrieb genommene Kongresszentrum Galileo auf dem Forschungscampus Garching an. Das war auch für die im Landkreis München heimische SPD-Politikerin etwas Neues: "Dieses neue Messezentrum in meinem Heimatwahlkreis beeindruckt mich. Wie wichtig solche Angebote zum persönlichen Treffen und Diskutieren sind, zeigt auch der schon volle Terminkalender ab Oktober. Ich hoffe, dass trotz Corona alles stattfinden kann", sagte Bach.