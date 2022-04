Ein Einbrecher hat sich in der Nacht zum Mittwoch Zugang in das Ismaninger Rathaus verschafft und mehrere Dokumente aus dem Einwohnermeldeamt gestohlen. Er nahm dort Rohlinge für Pässe an sich, mit denen er aber wohl nicht viel anfangen wird können. Das versicherte die Polizei am Donnerstag in der Presserunde und gab zudem an, dass offenkundig keine personenbezogenen Daten abhanden gekommen sind. Derzeit würden Kameraaufzeichnungen geprüft und ausgewertet. Wie die Polizei berichtet, muss der Täter irgendwann zwischen 20 Uhr abends und 7 Uhr morgens in das Rathaus eingedrungen sein. Er schlug ein Fenster des Gebäudes ein. Als er drinnen war, nahm er einen Feuerlöscher zu Hilfe und zertrümmerte eine Glastür. Im Einwohnermeldeamt selbst öffnete er gewaltsam mehrere Schränke und raubte die Dokumente. Diese könne er aber ohne weiteres Zubehör nicht nutzen, teilte die Polizei mit. "Das reicht nicht aus, um einen Pass auszustellen." Die Polizei ruft Personen auf sich zu melden, die im angegebenen Zeitraum im Bereich von Schloßstraße und Hainweg etwas wahrgenommen hat, was im Zusammenhang mit diesem Einbruch stehen könnte. Die Kriminalpolizei ermittelt.