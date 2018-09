16. September 2018, 22:03 Uhr Ismaning Podium zu Seniorenthemen

Altersarmut, Pflege, bezahlbarer Wohnraum und selbstbestimmtes Leben: Der Arbeitskreis "Seniorenbelange" in Ismaning richtet am Donnerstag, 20. September, 16 Uhr, im Hillebrandhof, dem Haus der Senioren, Aschheimer Straße 2, eine Podiumsdiskussion aus, bei der sich mit Ernst Weidenbusch (CSU), Nikolaus Kraus (Freie Wähler), Annette Ganssmüller-Maluche (SPD) und Claudia Köhler (Grüne) Kandidaten aus dem Stimmkreis München-Land Nord stellen. Es werden die "Wahlprüfsteine" angesprochen, die die Landesseniorenvertretung auf Basis von Meldungen ihrer Mitglieder erarbeitet hat. Annette Reiter-Schumann von der Nachbarschaftshilfe moderiert. Anmeldungen werden erbeten unter 089/96 99 82 73 oder per E-Mail an hillebrandhof@ismaning.de