Auf ein Bier treffen können sich Interessierte und Mitglieder der Grünen in Ismaning, Garching und Unterföhring mit Ludwig Hartmann, dem Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Landtag, am Montag, 30. August, vor der Hainhalle in Ismaning. Hartmann stellt sich von 18 Uhr an den Fragen der Gäste. Die Veranstaltung findet im Außenbereich der Hainhalle statt, es besteht Masken- und Abstandspflicht. Neben Ismaninger Bier werden auch alkoholfreie Getränke ausgeschenkt. Eine Anmeldung ist nicht nötig.