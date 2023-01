Von Irmengard Gnau, Ismaning

Die Gemeinde Ismaning zählt zu den bayerischen Kommunen, die das Ziel, ein "digitales Rathaus" zu sein und viele ihrer Leistungen auch online verfügbar zu machen, sehr emsig verfolgt. Bei der Bürgerversammlung am Dreikönigstag zeigte sich aber auch, wie sehr die Ismaninger den direkten Kontakt schätzen: Nach zwei Jahren coronabedingten Treffens im Ausweichquartier in der Turnhalle war der Bürgersaal sehr gut gefüllt. Knapp 40 Anfragen von interessierten Bürgerinnen und Bürgern waren eingegangen, die Bürgermeister Alexander Greulich (SPD) bestmöglich zu beantworten versuchte.

In seinem Rück- und Ausblick unterstrich Greulich einerseits, dass die Gemeinde Ismaning glimpflicher als befürchtet durch die von Corona und den Auswirkungen des russischen Kriegs auf die Ukraine geprägten vergangenen Monate gekommen ist. Dank des großen Engagements von Ehrenamtlichen und Gemeinde konnten Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen und versorgt werden. Auch finanziell steht die Kommune solide dar. Zugleich betonte Greulich jedoch, blieben wenig Spielräume, neue Aufgaben anzugehen. Schon im vergangenen Jahr hatte der Gemeinderat einige der ambitionierten Projekte der Kommune zurückschrauben müssen. Auch 2023 werde die Gemeinde wieder "Prioritäten setzen", sagte Greulich.

Detailansicht öffnen Die Corona-Krise besser gemeistert als gedacht: Bürgermeister Alexander Greulich zeigt sich zuversichtlich. (Foto: Robert Haas)

Das bedeutet nicht, dass es Stillstand geben wird in Ismaning, davon zeugt ein Blick durch den Ort, wo sich viele Baukräne drehen. Doch Vorrang haben laufende Projekte, wie das neue Technische Rathaus, das seit Herbst 2022 neben Bürgersaal und Hallenbad entsteht. Die Baustelle für das moderne dreigeschossige zusätzliche Verwaltungsgebäude aus Holz und Beton kommt gut voran, im Sommer 2024 soll das Haus fertig sein. Daneben stehen 2023 Umbau und Erweiterung des Kallmann-Museums im historischen Schlosspark an; um das Ismaninger Gymnasium erweitern zu können, soll heuer der noch stehende Osttrakt des ehemaligen Commundo-Hotels abgerissen werden. Auch in der Frage der dritten Grundschule soll es vorangehen, 2023 strebt die Gemeinde einen Architekturwettbewerb an. Beim Verkehr steht die Kostenplanung der Sanierung der Ortsdurchfahrt Münchner Straße auf dem Plan.

Dabei will die Gemeinde den Klimaschutz nicht vergessen. Im Kernbachpark legt die Kommune behutsam naturnahe wie auch Erholungs- und Spielflächen an; 2023 sollen zwei Brücken über den namengebenden Park hinzukommen, außerdem ein Pumptrack. 2022 wurde die Straßenbeleuchtung in Ismaning auf LED-Leuchten umgestellt. Privatpersonen können über das gemeindliche Energiesparförderprogramm einen Zuschuss unter anderem für Dachphotovoltaikanlagen bekommen.

Landrat Christoph Göbel (CSU) bereitete die Anwesenden darauf vor, dass in diesem Jahr weitere Anstrengungen nötig werden, um Geflüchtete aufzunehmen. "Wir hatten noch nie so viele Geflüchtete im Landkreis München wie jetzt", sagte Göbel.