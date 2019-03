27. März 2019, 21:50 Uhr Ismaning Pflanzaktion in Ismaning

Unter dem Motto "Wir pflanzen wieder!" wirbt die Bürgergemeinschaft für Landschaftspflege in Ismaning fürs gemeinsame Pflanzen in der Gemeinde. Am Samstag, 30. März, startet die Pflanzaktion um 9 Uhr auf dem Acker an der Erdinger Straße in Höhe der Hausnummern 31 bis 33. Der Verein sorgt für die Verpflegung und empfiehlt Interessenten, Gummistiefel, wetterfeste Kleidung sowie Spaten und Gartenscheren mitzubringen.