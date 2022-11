Was lange währt, wird endlich gut: Am Montag, 7. November, kann die Osterfeldhalle in Ismaning nach fast einem Jahr wieder normal ihre Pforten öffnen. Nachdem die Schaltanlagen für Heizung und Lüftung in Rekordzeit installiert und in Betrieb genommen wurden, stehe einer umfassenden Nutzung der Halle auch durch Vereine und Organisationen nichts mehr im Weg, teilt die Gemeinde mit. Bereits Anfang Oktober war das Bauwerk vorzeitig für den Schulbetrieb freigegeben worden. Ursprünglich hätten die Sanierungsarbeiten allerdings schon in diesem Sommer abgeschlossen sein sollen.

Bei einer Begehung durch Vertreter des Landratsamtes war 2017 festgestellt worden, dass es in der Halle beim Brandschutz hapert. Während die Arbeiten zur Sanierung gut vorangingen, zusätzliche Notausgänge installiert und Trockenbaudecken eingezogen wurden, hatte sich die Lieferung der neuen Außentüren und auch der Schaltschränke für die Mess-, Steuer- und Regeltechnik verzögert, über die die Lüftungsanlage gesteuert wird. Der Ismaninger Gemeinderat hat für das Projekt mehr als 2,6 Millionen Euro vorgesehen.