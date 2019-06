30. Juni 2019, 22:16 Uhr Ismaning Neue Richtlinien für Wohnungsvergabe

In Ismaning gibt es aktuell 367 gemeindeeigene, frei finanzierte und seniorengerechte Wohnungen, zudem hat die Kommune für weitere 50 das Belegungsrecht. Eine Kommission aus Lokalpolitikern und Vertretern der Verwaltung haben die Richtlinien für die Vergabe in den vergangenen Monaten modifiziert, wie es die SPD vor einem Jahr beantragt hatte. Der Fraktion war es dabei vor allem darum gegangen, eine bessere soziale Durchmischung zu erreichen und bei der Zuteilung allen Bevölkerungs- und Einkommensschichten berücksichtigen zu können. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats wurde der neue Kriterienkatalog für die Vergabe von Wohnungen vorgestellt.

So sollen künftig auch Bewerber mit mittleren Einkommen eine Chance haben, eine solche Wohnung zu bekommen. Weitere Punkte sind unter anderem die Dauer der Ortszugehörigkeit (mindestens drei Jahre Hauptwohnsitz oder fünf Jahre durchgängige Arbeit in Ismaning) und das Ehrenamt. Wer sich in seiner Gemeinde engagiert, erhält dafür Punkte, und auch ein Umzug von einer größeren in eine kleinere Wohnung wirkt sich positiv aus. Wenn zum Beispiel Ältere eine große Wohnung freimachen, bezahlen sie in einer kleineren den gleichen Quadratmeterpreis; auch eine Umzugshilfe hat die Gemeinde Ismaning im Angebot, um den Wohnungstausch attraktiv zu machen. Bezahlt werden maximal 1000 Euro.