Andere mit einer flammenden Rede mitzureißen oder mit gut gewählten Worten zu überzeugen, das ist nicht jedem in die Wiege gelegt. In einem Kleingruppenseminar will Dozent Wolfgang Seifert den Teilnehmern zeigen, worauf es bei der Rhetorik wirklich ankommt. Ein natürlicher Ausdruck schaffe Sympathie und hinterlasse einen positiven Eindruck. Gute Rhetorik und Körpersprache gingen einher mit wachsendem Selbstbewusstsein, heißt es in der Ankündigung. Das Gefühl der Sicherheit bewirke Gelassenheit und Freude am Ausdruck: "Wer natürlich ist, überzeugt." In dem Tageskurs der VHS Nord am Samstag, 1. August, geht es um Aufbau und Eröffnung einer Rede, Stilmittel wie etwa bildhafte Darstellung, Körpersprache und Lampenfieber. Kursort ist das Bildungszentrum in Ismaning, Mühlenstraße 15, Telefonnummer 089/55 05 17-70.