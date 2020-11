Weil Mitarbeiter der Deutschen Bahn den Baugrund unter den Gleisen der S-Bahnlinie 8 zwischen Ostbahnhof und Flughafen untersuchen, wird es in den nächsten Wochen in den Abend- und Nachstunden zu Änderungen des Fahrplans und Zugausfällen kommen. Die Bauarbeiten starten in der Nacht von Freitag, 20., auf Samstag, 21. November, und dauern bis zur Nacht von Dienstag, 1., auf Mittwoch, 2. Dezember. In diesem Zeitraum können die Bahnen der Flughafenlinie S 8 zwischen Ostbahnhof und Airport jeweils zwischen 21.50 und 3.10 Uhr nur im 40-Minuten-Takt verkehren.