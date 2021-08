Das neue Projekt des Komponisten, Sängers und Multiinstrumentalisten Ian Chapman überrascht mit einer ganz eigenen Stilrichtung. Die Musik von The Lone Dining Society erinnert an They Might Be Giants oder The Divine Comedy. Es ist eine Mischung aus akustischen und elektronischen Instrumenten mit ungewöhnlichen Texten, die zum Nachdenken anregen. Zu erleben ist das bei einem Konzert am Freitag, 13. August, von 20 Uhr an im Kultur- und Bildungszentrum Seidl-Mühle in Ismaning. Die Gruppe tritt bei einer Veranstaltung der Volkshochschule auf der Open-Air-Bühne an der Seidl-Mühle auf. Wer dabei sein will, meldet sich bei der VHS (Webseite www.vhs-nord.de) an, um einen sicheren Platz zu erhalten. Das Konzert ist gebührenfrei, es wird aber um einen freiwilligen Kulturbeitrag gebeten.