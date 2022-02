Die Gemeinde Ismaning wird auch in diesem und im kommenden Jahr die Besitzer von MVV-Monats- und Jahreskarten zusätzlich unterstützen. Der Gemeinderat hat beschlossen, diese bereits seit zwei Jahren geltende Regelung zu verlängern. In den Genuss der Förderung kommen alle in Ismaning wohnenden Besitzer von Monats- oder Jahrestickets für den Geltungsbereich M plus 1 bis M plus 5; erstattet wird dabei jeweils die Differenz zu einem vergleichbaren Ticket der Zone M.

Im Jahr 2019 hatte der Ismaninger Gemeinderat beschlossen, die Regelung des Landkreises, die eine Unterstützung von Jahreskarten-Besitzern vorsieht, um eine eigene, gemeindliche Subventionierung zu ergänzen. Hintergrund dieses Beschlusses war, dass den Ismaninger Gemeinderäten die vom Kreistag beschlossenen Fördermaßnahmen des Landkreises nicht weit genug gingen. Vor allem wurde kritisiert, dass Besitzer von Monatskarten nicht berücksichtigt werden. Zudem weitete Ismaning für die eigenen Bürger den Geltungsbereich auf die Zonen 3, 4 und 5 mit dem Argument aus, dass viele Ismaninger etwa am Flughafen (Zone 5) arbeiten würden.

Der Landkreis erstattet nur Jahreskartenbesitzern die Differenz und berücksichtigt dabei auch nur die Zonen M bis 2. Der Kreis hat ebenfalls eine Fortsetzung seines Förderprogramms für 2022 und 2023 beschlossen.