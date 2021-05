Heuer findet der "Tag der offenen Tür" der Musikschule Ismaning erstmals online statt. Das Publikum am Bildschirm erwartet am Samstag, 15. Mai, ein buntes Programm, alle Lehrkräfte stehen per Zoom-Videokonferenz für Fragen zur Verfügung und geben Einblick in ihren Unterricht. Detaillierte Beratung gibt es an der "Info-Theke". Zu entdecken gibt es viele Ensemblemöglichkeiten, Formate für Ältere, Musiziermöglichkeiten in der Gruppe ohne Vorkenntnisse oder digitale Angebote. Die Veranstaltung dauert von 14 bis 18 Uhr, der Zugang erfolgt über digipoint.musikschule-ismaning.de. Anmeldeschluss fürs kommende Schuljahr ist der 20. Juni.