Die drei Ismaninger Museen verabschieden sich in eine verlängerte Winterpause: Die Häuser öffnen ihre Ausstellungen wieder von Dienstag, 11. Januar, an zu den regulären Besuchszeiten. Während das Schlossmuseum und die Galerie im Schlosspavillon traditionell über den Jahreswechsel geschlossen sind, wird heuer auch das Kallmann-Museum wegen der aktuellen Entwicklungen seine Türen erst im neuen Jahr wieder öffnen, wie das Ismaninger Rathaus mitteilt. Dort werden gerade die Ausstellungen "Mutual Adaption" des Kallmann-Preisträgers Chris Bierl und "Hans Jürgen Kallmann - Tiere" aufgebaut. Das Schlossmuseum zeigt noch bis zum 30. Januar "Ismaning in ausgefallenen Perspektiven - Fotos und Filme von Tanja und Christian Günther". Die Ausstellung "Malocchio" in der Galerie im Schlosspavillon wird verlängert. Das Schlossmuseum und der Museumsshop sind noch bis Sonntag, 19. Dezember, zu den üblichen Zeiten geöffnet. Zudem ist das Team am Montag, 20., und Dienstag, 21. Dezember, von 8 bis 17 Uhr für den Verkauf von Ismaning-Souvenirs im Museum erreichbar. Wer etwas erstehen möchte, wird gebeten zu läuten.