Bei einem Verkehrsunfall am Montag in Ismaning hat ein 53-jähriger Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitten. Nach Darstellung der Polizei fuhr ein 58-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis München gegen 10.40 Uhr auf der Aschheimer Straße in südlicher Richtung und wollte in den Kreisverkehr zur Krautgartenstraße einfahren, als zur gleichen Zeit der Motorradfahrer mit seiner Harley-Davidson aus östlicher Richtung in den Kreisverkehr einfuhr, um diesen in Richtung Krautgartenstraße zu verlassen. Der 53-Jährige, der Vorfahrt hatte, wurde von dem Auto erfasst und erlitt beim Sturz schwere Verletzungen. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden, den die Polizei auf mehrere tausend Euro schätzt.