Kriminelle Münchener Stadtgeheimnisse werden am Mittwoch, 9. Oktober, 19.30 Uhr, im Lesecafé der Gemeindebibliothek Ismaning gelüftet. Die vier Münchner Autoren Bettina Brömme, Manuela Obermeier, Florian Scherzer und Ingrid Werner garantieren Gänsehaut bei der Lesung "Mordsmäßig Münchnerisch hoch vier". Der Eintritt ist frei. Die kostenlosen Eintrittskarten sind in der Bibliothek in der Mühlenstraße 17 in Ismaning erhältlich.