28. Mai 2019, 22:29 Uhr Ismaning Moorsee und Tornado

Seit einigen Tagen steht ein großer Überseecontainer vor dem Kallmann-Museum in Ismaning- er ist Teil der Einzelausstellung "Markus Heinsdorff - Arten und Elemente", die diverse raumgreifende Installationen im Museum selbst sowie im Schlosspark umfasst, die der international renommierte Künstler für diese Werkschau entwickelt hat. Er richtet unter anderem einen Moorsee ein, einen Tornado, ein Algenlabor und eine Sammlung von Fundstücken aus der Natur. Die Ausstellung wird an diesem Mittwoch, 29. Mai, eröffnet. Der Künstler wird anwesend sein, die Vernissage beginnt um 19 Uhr. Heinsdorffs Werke sind bis zum 15. September in Ismaning zu sehen.