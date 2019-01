24. Januar 2019, 22:07 Uhr Ismaning Mit Saxofon und Laute auf Schuberts Spuren

Die Konzertsaison im Ismaninger Kallmann-Museum beginnt mit einer Neuinterpretation des Liederzyklus "Winterreise"

Von Udo Watter, Ismaning

Franz Schuberts "Winterreise" gehört zu den bekanntesten Liederzyklen der Romantik. Basierend auf den volksliedhaften Gedichten Wilhelm Müllers hat der österreichische Komponist den existenziellen Schmerz eines ziel- und hoffnungslos umherstreifenden Menschen vertont - ein Wanderer, der nach einem Liebeserlebnis in die Winternacht hinausgeht. "Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh' ich wieder aus" - mit diesen Versen beginnt seine Wanderschaft. Später kommt das lyrische Ich noch an einem Lindenbaum vorbei, was es zu den berühmten Zeilen inspiriert: "Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum."

Das Kallmann-Museum in Ismaning startet seine Konzertsaison 2019 mit diesem Meisterwerk der Romantik. Mit improvisatorischer Freiheit loten der Saxofonist Hugo Siegmeth und der Lautist Axel Wolf an diesem Freitag, 25. Januar, den Klangkosmos von Schuberts Komposition aus, die vor allem durch die Interpretationen der großen Liedsänger Dietrich Fischer-Diskau oder Hermann Prey bekannt wurde. Gesungen wird in Ismaning allerdings eher nicht: Die 24 Gedichte von Wilhelm Müller über eine Reise ins Nirgendwo, Gedichte über Seelenzustände und die politischen Missstände der Restauration liest der Münchner Schauspieler Stefan Hunstein.

Die "Winterreise" im Museum beginnt um 20 Uhr. Zwei Tage später, am Sonntag, 27. Januar, steht dann im Ismaninger Schlosspark nicht die Musik, sondern die bildendende Kunst im Fokus: Yvonne Roeb, die Gewinnerin des 2018 erstmals ausgeschriebenen Kallmann-Preises, stellt die Werke ihrer Ausstellung "Nocturnal Eden" im Museum vor. Im Gespräch mit Museumsleiter Rasmus Kleine wird sie unter anderem erläutern, wie sie zu den oft rätselhaften Formen ihrer Skulpturen kommt und welche Materialien sie dafür verwendet. Durch ihre originellen Auseinandersetzung mit Tier und Mensch nimmt sie eine eigenständige Position innerhalb des aktuellen bildhauerischen Schaffens in Deutschland ein. Die Besucher haben am Sonntag die Gelegenheit, selbst mit der Berliner Künstlerin ins Gespräch zu kommen, die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr, Karten kosten vier Euro.

Die Ausstellung "Nocturnal Eden" läuft noch bis zum 10. Februar, kurz davor findet das zweite Konzert der hochkarätigen Reihe, die vor allem von Jazz, aber auch Klassik und Weltmusik geprägt ist, statt. Am Freitag, 8. Februar, gastiert das in New York beheimatete Lisbeth Quartett, das einen guten Namen in der internationalen Jazz-Szene genießt, im Museum. Zu einem deutsch-französischen Stelldichein der Tieftöner kommt es dann am 22. März, wenn Henning Sieverts (Bass, Cello) und Francois Thuillier (Tuba) klangfarbenreich aufeinandertreffen. Spannend klingt auch das "John Cage Projekt" am 29. März, das Jens Düppe, Frederik Köster, Lars Duppler und Christian Ramon präsentieren.

Mit seinem Projekt "Kyoto mon Amour" wagt sich der Schlagzeuger Eric Schaefer, der am 12. April auftritt, an den Brückenschlag zwischen Jazz, westlicher und japanischer Musik. Unterstützt wird er in Ismaning von Kazutoki Umezu (Klarinette), Noako Kikuchi (Koto) und John Eckhardt (Bass). Am 10. Mai stellt die Berliner Sängerin Efrat Alony in ihrem neuen Projekt "Händel-Fast-Forward" die Werke des deutschen Barockkomponisten quasi auf den Kopf. Die Reihe der namhaften Künstler setzt im Juni der Jazz-Pianist Dieter Köhnlien fort, das versierte Duo Klaus Paier (Akkordeon) aus Österreich und Asja Valcic (Cello) aus Kroatien kommt im Juli und der für sein melancholisch-poetisches Spiel gelobte Trompeter Matthias Lindermayr mit dem Pianisten Chris Gall im September. Im Oktober gastiert die Modern-Jazz-Komponistin und Pianistin Maria Baptist im Museum und im November beschließen die Berliner Sopranistin Hanna Herfurtner und der in Zürich lebende Gitarrist Max Frankl die Saison mit ihren Interpretationen von Liedern des englischen Komponisten John Dowland (1553 bis 1626).

Auch in diesem Jahr bietet das Museum für seine hochkarätige Konzertreihe wieder ein Abonnement an. Zum Preis von zehn Konzerten kann man alle elf des Jahres besuchen - und muss für die einzelnen Konzerte nicht mehr reservieren. Das Abo kann noch an diesem Freitag beim Konzert erworben werden.

Reservierungen und Informationen gibt es unter Telefon 089/9612948 oder info@kallmann-museum.de. Das gesamte Programm für 2019 findet sich unter www.kallmannmuseum.de/konzerte/vorschaukonzerte/