Ein ausgedehnter Brand hat in der Nacht zum Samstag den Großteil eines Wohn- und Bürogebäudes in einem Gewerbegebiet im Norden Ismanings zerstört. Als die örtliche Feuerwehr gegen Mitternacht am Ort des Brandes Am Lenzenfleck eintraf, stand bereits der komplette erste Stock in Flammen. Wie die Feuerwehr berichtet, hat sich der offenbar einzige Bewohner noch selbst in Sicherheit bringen können. Er kam verletzt in ein Krankenhaus. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ismaning bekämpften gemeinsam mit einem nachgeforderten Löschzug der Feuerwehr Unterföhring mit mehreren Rohren die Flammen im Gebäude und auch von außen. Über zwei Drehleitern ging man gegen das Feuer vor, das sich schließlich auch auf den Dachstuhl ausbreitete. Nach mehr als zwei Stunden sei es schließlich gelungen, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Ein Übergreifen auf eine unmittelbar angebaute Lagerhalle sowie die im Erdgeschoss gelegenen Büroräume der Firma habe verhindert werden können, berichtet die Feuerwehr. Die Löscharbeiten hätten bis in die Morgenstunden des Samstags angedauert.