Von seinem Leben mit einer übermächtigen Mutter erzählt C. Bernd Sucher in seinem Buch "Mamsi und ich". Er schildert darin die schwierige Beziehung zu seiner Mutter, einer stolzen und starken Frau, die als Jüdin im Dritten Reich verfolgt wurde, das KZ überlebte und nach dem Krieg einen Protestanten heiratete. Sie forderte von ihrem Sohn unerbittlich, im Leben das zu erreichen, was ihr durch die Verfolgung verwehrt geblieben war. Sucher ist seit 1996 Professor an der Hochschule für Fernsehen und Film in München und auch an der Theaterakademie August Everding tätig. Sein Buch stellt er am Mittwoch, 13. November, von 19.30 Uhr an in der Blackbox des Kultur- und Bildungszentrums Seidl-Mühle, Mühlenstraße 15, vor. Die Gebühr beträgt sieben Euro.