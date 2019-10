In den acht Nordallianz-Kommunen Garching, Ismaning, Ober- und Unterschleißheim, Unterföhring im Landkreis München sowie Eching, Hallbergmoos und Neufahrn im Kreis Freising sind in den vergangenen Wochen 35 Sensorboxen zur Messung der lokalen Luftqualität an Straßenlaternen installiert worden. Dokumentiert werden Feinstaub, Stickstoffdioxid und bodennahes Ozon. Aus diesen Werten lässt sich der europäische Luftqualitätsindex berechnen. Jetzt werden die Sensoren noch mit kleinen Hinweisschildern versehen. Vom 22. Oktober an können Interessierten dann live im Internet unter www.nordallianz.de/luftqualitaet jederzeit von Smartphone, Tablet oder PC aus verfolgen, wie es um die Luftqualität in den einzelnen Kommunen der Nordallianz bestellt ist. Auf dieser Website sind auf einer interaktiven Karte die Standorte aller Sensoren eingetragen, per Mausklick können die einzelnen Messwerte abgelesen werden. Begleitend zur Website wird es eine Wanderausstellung in Form einer mobilen, interaktiven Infobox zum Mitmachen geben, die durch die Rat- und Bürgerhäuser der acht Kommunen tourt. Start ist am 22. Oktober in Hallbergmoos.