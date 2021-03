Seit 2012 beteiligt sich die Gemeinde Ismaning an der weltweiten Umweltschutzaktion "Earth Hour". Die Stunde - heuer am 27. März von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr - steht unter dem Motto "Licht aus". In dieser Zeit sind Rathaus, Schlossmuseum und Kallmannmuseum im Schlosspark nicht beleuchtet. Wer noch mitmacht und viele andere Informationen findet man unter www.wwf.de/earth-hour. Firmen oder Privatpersonen, die sich beteiligen möchten, können sich auf der Homepage anmelden. 2007 wurde die Aktion vom World Wildlife Fund for Nature erstmalig in Sydney ins Leben gerufen. Sydney schaltete beispielsweise die Beleuchtung des Opernhauses und weiterer bedeutender Gebäude für eine Stunde aus.