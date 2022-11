Vier erwachsene Schwestern, die unterschiedlicher nicht sein könnten, folgen der rätselhaften Einladung ihrer kapriziösen Mutter zu einem Familientreffen am Ferienort ihrer Kindheit an der niederländischen Küste. Jede mit ihren eigenen Sorgen und Gedanken im Gepäck. Die Schriftstellerin und Drehbuchautorin Monika Peetz liest am Dienstag, 8. November, im Lesecafé der Ismaninger Gemeindebibliothek aus ihrem Buch "Sommerschwestern". Peetz ist auch Autorin der Bestsellerreihe "Die Dienstagsfrauen". Der Eintritt ist frei. Kostenlose Tickets sind in der Bibliothek erhältlich. Die Lesung beginnt um 19.30 Uhr.