Insgesamt 187 öffentliche Bibliotheken in Bayern nehmen am Sommerferien-Leseclub teil, auch die Gemeindebibliothek Ismaning ist dabei. Von diesem Montag, 20. Juli, bis 19. September haben junge Leser von sechs bis 14 Jahren die Möglichkeit, Bücher zu lesen und dazu Bewertungskarten abzugeben. Das Abschlussfest mit Verlosung findet am 14. Oktober im Bürgersaal Ismaning statt, der Hauptpreis ist ein Ticket für die Bavaria Filmstadt. Neu ist heuer der Kreativpreis, der bayernweit verlost wird. Hier gibt es einen Familienausflug in den Freizeitpark Legoland zu gewinnen, inklusive Anfahrt und Übernachtung. Es geht um die schönsten Bilder, die zu Büchern gemalt wurden, Entwürfe von alternativen Titelbildern und die besten Buchbesprechungen.