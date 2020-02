Der eine schiebt den Kinderwagen, eine steht an der Isar. Zwei sitzen am Tisch und trinken Kaffee. Und einer hängt kopfüber an einer Stange im Fitnessstudio. Was sie und ein weiteres Dutzend Personen aus Ismaning gemeinsam haben? Ihnen ist eingefallen, dass schon wieder Wahl ist. Damit möglichst viele Menschen am 15. März in die Wahllokale gehen und ihr Kreuzchen machen, haben die Vier für Ismaning, ein Quartett von Gemeinderatskandidaten der Freien Wähler im Ort, ein partei- und fraktionsübergreifendes Video produziert, das auf Facebook zu sehen ist.

Unter dem Motto "Gemeinsam für Ismaning" äußern sich knapp 20 Kandidaten in dem etwas mehr als eine Minute dauernden Filmchen über die Bedeutung der Kommunalwahl für die Gemeinde und ihre Bürger. Einige finden staatstragende Worte, warum die Wahl so wichtig ist; andere nehmen's mit Humor. Zum Beispiel ganz am Schluss: Da schreckt ein junger Mann im Bett aus dem Schlaf, weil Wahltag ist. Und legt sich dann gleich wieder entspannt hin und zieht sich die Decke über den Kopf: Weil ihm eingefallen ist, dass er schon gewählt hat, per Brief nämlich.

An dieser Stelle spießt die SZ bis zum Wahltag am 15. März Kuriositäten und Besonderheiten im Kommunalwahlkampf auf.