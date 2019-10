Die 140 Unterschriften für mehr Lärmschutz an der A 99 hat Petra Böttger bereits im Frühling 2013 gesammelt. Jetzt, mehr als sechs Jahre später, hat sich die Beharrlichkeit der Anwohnerin und stellvertretenden SPD-Ortsvorsitzenden in Ismaning ausgezahlt: Die Wand wird gerade errichtet. Die Kosten von sechs Millionen Euro für den Wall hat die Gemeinde Ismaning übernommen, nachdem in den vergangenen Jahren alle Anträge auf Übernahme durch Bund oder Land ungehört geblieben waren. Gutachten hatten stets zu geringe Werte bescheinigt, um Rechtsansprüche geltend machen zu können. Fortan aber können die Anwohner von Böhmerwaldstraße, Glaslweg, Am Auwald und Umgebung wohl besser leben. Dies sei vor allem Petra Böttger zu verdanken, schreibt SPD-Chef Arno Helfrich in einer Pressemitteilung und verspricht: "Auch in dem Wissen, dass die Zuständigkeit beim Bund liegt, wird die Ismaninger SPD bei allen sich bietenden Gelegenheiten immer wieder eine dauerhafte Geschwindigkeitsbeschränkung auf der A 99 zur Diskussion stellen."