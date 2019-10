Die Ausstellung "Reframing" im Ismaninger Kallmann-Museum ist als Auseinandersetzung mit der Frage konzipiert, wie der Zuschauer Kunst wahrnimmt. Das Museum hat gemeinsam mit der Künstlerin Rita De Muynck die Audioguides so gestaltet, dass bestimmte Wahrnehmungsebenen intensiver angesprochen werden als üblich, "so dass die Gehirnaktivität auf besondere Weise sensibilisiert wird, bevor man die Kunst betrachtet". De Muynck hat vor ihrer künstlerischen Tätigkeit als Psychologin im Bereich Verhaltensforschung gearbeitet. Sie hat die Ausstellung als Teil eines wissenschaftlichen Forschungsprojektes angelegt. Am Sonntag, 20. Oktober, um 15 Uhr haben Besucher Gelegenheit, mit der Künstlerin über ihre Arbeit zu sprechen.