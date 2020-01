Die Menschen verlassen sich immer mehr auf effiziente Algorithmen, um die immer komplexere Welt zu bewältigen. Der Wissenschaftsphilosoph Klaus Mainzer wird sich am Donnerstag, 16. Januar, von 19.30 Uhr an in seinem Vortrag "Künstliche Intelligenz - Wann übernehmen die Maschinen?" im Ismaninger Kultur- und Bildungszentrum in der Seidlmühle, Mühlenstraße 15, mit dieser Schlüsseltechnologie beschäftigen. Seine These: Die Künstliche Intelligenz ist mit großen Visionen über die Zukunft der Menschheit verbunden - muss sich aber als Dienstleistung in der Gesellschaft bewähren. Der Eintritt kostet sieben Euro, mit einer Vortragskarte ist er frei.