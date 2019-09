Die Malerin und Objektkünstlerin Clotilde Lafont-König veranstaltet am Samstag, 7. September, einen Workshop zur Technik des Origamifaltens. Er bildet den Abschluss der Ausstellung "Ode an den Bleistift" im Schlosspavillon in Ismaning, die bis 8. September dauert. Die Französin studierte nach ihrem Jurastudium in Paris an den Kunsthochschulen in Brüssel und in Braunschweig mit den Schwerpunkten Malerei und Textilkunst. Ihre Arbeiten sind ästhetisch, fantasievoll, geistreich und humorvoll. Ihr besonderer Bezug zur Kultur Japans spiegelt sich in vielen Werken wider. Lafont-König wird nicht nur zum Workshop (15 bis 18 Uhr), sondern auch am Sonntag in der Galerie (Schloßstraße 1) anwesend sein. Die Teilnahme kostet acht Euro. Anmelden kann man sich unter anderem telefonisch unter 089/96 68 52 und per E-Mail an giselahessegalerie@online.de.