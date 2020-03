An diesem Sonntag enden im Kallmann-Museum die beiden Ausstellungen "Doris Maximiliane Würgert - blurred memory" sowie "Hans Jürgen Kallmann - Porträts". Aus diesem Anlass gibt es von 15 Uhr an noch mal eine Künstlerführung mit Doris M. Würgert, Kallmann-Preisträgerin 2019, die ihre Arbeiten mit Museumsleiter Rasmus Kleine vorstellt. Würgert wurde 2019 für ihre Auseinandersetzung mit dem Thema "Porträt" ausgezeichnet. Dabei umfasst ihr Porträtbegriff neben der Darstellung menschlicher Gesichter auch Gegenstände und räumliche Situationen. Die Kosten für die Veranstaltung betragen zwei Euro plus Eintritt. Im Anschluss bleibt das Museum im Ismaninger Schlosspark zwei Wochen wegen Ausstellungsumbaus geschlossen. Wiedereröffnung ist am Freitag, 20. März, mit der Ausstellung "Ausweitung der Marktzone".