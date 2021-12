Landkreishaushalt 2022:Gemütlicher wird es nicht mehr

Von Stefan Galler, Ismaning

Einen guten Monat hat es gedauert von der ersten Debatte über den Landkreishaushalt 2022 im Finanzausschuss bis zur Verabschiedung diesen Montag durch die Vollversammlung des Kreistags im Bürgersaal der Gemeinde Ismaning. Letztlich blieben die Eckdaten trotz teilweise erbitterter Debatten im Großen und Ganzen so, wie das Kreiskämmerer Markus Kasper in seinem ersten Entwurf vorgesehen hatte. Und trotz der Corona-Pandemie sind die Zahlen mehr als beeindruckend: Die Umlagekraft, eine Kennzahl für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, steigt im Vergleich zu 2021 um gut 15 Prozent auf den Rekordwert von mehr als 1,3 Milliarden Euro an. Der Verwaltungshaushalt hat in der endgültigen Fassung des Budgets ein Volumen von 808,6 Millionen Euro, davon werden rund elf Prozent für Personal aufgewendet. Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt summieren sich auf 160,4 Millionen Euro.

Die positiven Eckdaten sind auch ein Resultat von besonderen Effekten, die nicht zuletzt auch wieder mit Corona zusammenhängen: Der Ausgleich der Gewerbesteuermindereinnahmen durch Bund und Freistaat, die Überbrückungshilfen und der Wegfall des Solidarpakts spülen weiteres Geld in das Kreissäckel, wodurch die Städte und Gemeinden um insgesamt 54 Millionen Euro entlastet werden sollen; dem Landkreis bleiben weitere 24,3 Millionen. Allerdings steigen auch die Ausgaben: So muss der Landkreis 2022 satte 296 Millionen Euro an den Bezirk abführen. Das sind rund 43 Millionen mehr als im zu Ende gehenden Haushaltsjahr.

Die SPD-Fraktion erneuerte im Kreistag ihre Forderung nach einer spürbaren Entlastung der Kommunen durch eine Absenkung der Kreisumlage von 48 auf 45,5 Prozentpunkte. "Wenn es angesichts dieser enormen Umlagekraft jetzt keine Spielräume gibt, dann wird es sie nie geben", sagte ihr Fraktionsvorsitzender Florian Schardt und kritisierte etwa, dass der Kreis noch in der Schlussphase der Haushaltsverhandlungen elf Millionen Euro für den Schulcampus Oberhaching ohne Kreditaufnahme aus den Rücklagen bezahlt habe.

Die negativen Effekte der aktuellen Lage würden wegen der Corona-Hilfen erst spät im Landkreis ankommen, so Schardt. "Deshalb wird der Haushalt 2023 auch wieder wie bei Balu, dem Bären: Mit Gemütlichkeit. Aber der Knackpunkt ist dann, wenn die Corona-Rechnung kommt." Deshalb wäre es ein "Akt der Solidarität mit den Kommunen", die aktuell niedrigen Zinsen auszunutzen.

Alleine die Sozialausgaben steigen 2022 um 33 Millionen auf 484 Millionen Euro

Landrat Christoph Göbel (CSU) blieb bei seiner Linie, genau diesen Kurs nicht zu unterstützen, und nahm das Zahlenwerk gegen alle Angriffe in Schutz: "Wir müssen mehr sparen, aber das muss nicht gleichzeitig heißen, dass wir mehr Schulden machen", sagte der CSU-Politiker und stellte klar: "Der Landkreis gibt nicht Geld aus, indem er es sinnlos verprasst, sondern gut und überlegt Akzente setzt."

Göbel führte den kontinuierlichen Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs (52 Millionen Euro) an, zahlreiche Neubau- und Sanierungsprojekte im Bereich der Schulen, beispielsweise im Zusammenhang mit der Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums (54 Millionen Euro), oder die weiter steigenden Sozialausgaben, die im Vergleich zum Haushalt 2021 um rund 33 Millionen auf 484 Millionen Euro anwachsen. "Natürlich würde eine Senkung der Kreisumlage den Kommunen mehr Spielräume geben, aber die Aufgaben im Haushalt sind so wichtig, dass wir sie nicht leichtfertig über Bord werfen können", sagte der Landrat und ergänzte, dass der Landkreis in den vergangenen Jahren zahlreiche zusätzliche Aufgaben übernommen habe. "Und wir sind weiterhin an der Seite der Kommunen."

Von den meisten anderen Fraktionen gab es abermals Beifall für den Haushalt: Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Christoph Nadler sagte, zu der Rekord-Umlagekraft in Millionenhöhe habe auch "das Wumms-Paket der Bundesregierung" beigetragen. Er kritisierte lediglich eine 400 000-Euro-Investition in eine Machbarkeitsstudie einer A99-Parallele, die nie gebaut werde, und die Zuzahlungen für MVV-Karteninhaber, die nicht in der M-Zone wohnen, als "Zuschüsse mit der Gießkanne".

Wohlwollend äußerte sich auch die ÖDP-Kreisrätin Jolanta Wrobel, stellte jedoch den ansonsten einhellig begrüßten Erwerb des Grundstücks in der Messestadt Riem in Frage: "Wir sind skeptisch, ob eine solche Investition unbedingt während der Pandemie stattfinden musste." Otto Bußjäger, Vorsitzender der Freien Wähler München Land, vermutete bei der SPD eine "reflexartige Dezember-Hysterie, an der Kreisumlage zu schrauben", und sprach sich für Stabilität bei der Abgabe der Kommunen an den Kreis aus.

Mit seiner positiven Meinung zum Haushalt hatte Bußjäger offenbar nicht die gesamte Fraktion hinter sich, denn neben der SPD und der AfD-Gruppe stimmten am Ende auch drei Freie Wähler gegen den Jahresetat. Die überwiegende Mehrheit war aber dafür.