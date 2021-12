Zu seiner letzten Sitzung des Jahres tritt der Kreistag traditionell in Ismaning zusammen - so auch am Montag.

Von Stefan Galler, Ismaning

Dass die Kreisräte des Landkreises München am Ende eines an Sitzungen reichen Jahres in der abschließenden Sitzung in Ismaning einen Krautkopf geschenkt bekommen, hat mittlerweile Tradition. Das war auch dieses Mal wieder so, und der Gastgeber, Bürgermeister Alexander Greulich (SPD), betonte bei seiner Begrüßung am Montagnachmittag, dass er den mächtigsten all dieser mächtigen Gewächse extra dem Landrat hingelegt habe: "Das ist ein Mordskrautkopf, vergleichbar mit unserem Haushalt", sagte Greulich, der den Gremiumsmitgliedern noch etwas ganz Spezielles mitgebracht hatte: Bier von der Brauereigenossenschaft Ismaning.

Dass anfangs keine Flaschenöffner an den Plätzen lagen, moderierte Greulich cool ab: "Das machen wir hier an der Tischkante auf oder mit den Zähnen." Dazu musste es nicht kommen, weil ein Gemeindeangestellter beherzt eingriff und in Windeseile Öffner im ganzen Saal verteilte, was Landrat Christoph Göbel (CSU) süffisant kommentierte: "In Ismaning gehen die Mitarbeiter der Gemeinde sorgsamer mit dem Mobiliar um als der Bürgermeister." Dass die meisten Flaschen zu blieben, lag dann vor allem am enormen Pensum, das sich das Gremium für seinen letzten gemeinsamen Arbeitstag 2021 vorgenommen hatte - und an der Tatsache, dass das Bier warm auf den Tisch kam, wofür sich Göbel bedankte, weil er dadurch ein effizientes Arbeiten gewährleistet sah.

Und so verlief diese abschließende Zusammenkunft professionell, der Rekordhaushalt mit einem Volumen von mehr als 800 Millionen Euro wurde gegen die Stimmen der SPD, die bis zuletzt um eine Senkung der Kreisumlage kämpfte, durchgezogen und die Auseinandersetzungen - auch die Wortbeiträge der AfD-Gruppe - blieben weitestgehend sachlich.

"Das Gerede vom totalen Politik- und Staatsversagen hatten wir vor 100 Jahren auch schon", sagt der Landrat

Gegen Ende der fast dreistündigen Sitzung wurden dann nachdenkliche Töne angeschlagen, was mit Corona und der Schwierigkeit der Politik, mit all dem umzugehen, zu tun hatte. Mit Blick auf jenen Mob von Impfgegnern, der zuletzt vor dem Haus von Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping aufmarschiert war, sagte die Landratsstellvertreterin Annette Ganssmüller-Maluche (SPD): "Wir können froh sein, dass wir hier eine Bevölkerung haben, mit der es sich sachlich umgehen lässt. Aber der Wortlaut wird schärfer, deshalb ist unsere konstruktive Zusammenarbeit wichtig. Wir müssen standhalten", sagte sie und erntete Beifall.

Detailansicht öffnen Ein "Mordskrautkopf" und starke Worte: Landrat Christoph Göbel warnt bei der Sitzung im Ismaninger Bürgerhaus vor dem Gerede vom totalen Politik- und Staatsversagen. (Foto: Sebastian Gabriel)

Landrat Göbel pflichtete der Sozialdemokratin bei, lobte "Souveränität und Kraft" der Kreisorgane und unterstrich, dass man im abgelaufenen Jahr "große Themen mit großen Mehrheiten" vorwärts gebracht habe, womit er etwa auf den Kauf einer Immobilie in der Messestadt Riem für das neue Landratsamt anspielte. Schon zuvor hatte sich Göbel zum Tonfall in den sozialen Medien geäußert: "Das Gerede vom totalen Politik- und Staatsversagen hatten wir vor 100 Jahren auch schon. Wenn es ständig wiederholt wird, glaubt es das Volk irgendwann." Es sei "sehr mühsam", sich die tausend Talkshows anzusehen, in der "alle Schiedsrichter der Nation" auftreten und die Entscheidungsträger kritisierten. "Die Leute dürfen dem Staat vertrauen."