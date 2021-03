Die Gemeinde Ismaning bietet örtlichen Vereinen eine Erweiterung des Konferenz-Tools Jitsi-Meet an, damit auch im Voraus Konferenzen geplant werden können. Das Rathaus hat die Software mit Beginn der Pandemie für private, geschäftliche und vereinsmäßige Belange eingeführt. Die Nutzerzahlen belegen, dass diese sehr gut angenommen wird. Für Vereine bietet die Gemeinde von sofort an eine Systemerweiterung an, mit der die Möglichkeit besteht, Konferenzen zu planen. Die Gemeinde richtet dazu einen Account pro Verein auf Anfrage ein. Interessenten schreiben eine E-Mail an homepage@ismaning.de und teilen den Vereinsnamen, einen Ansprechpartner und eine E-Mail-Adresse für die Zusendung der Zugangsdaten mit.