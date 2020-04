Bei der Kollision mit einem Brückenpfeiler in Ismaning hat sich am Freitagabend ein 45-jähriger Logistiker aus dem Landkreis Mühldorf schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann war mit seinem Auto gegen 23.20 Uhr auf der Großsenderstraße ortseinwärts unterwegs und kam an der Einmündung zur Straße An der Goldach von der Fahrbahn ab. Der Wagen kollidierte mit einem Steinpfeiler der Brücke, die über die Goldach führt. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen wurde der Mann in ein Klinikum gebracht; die Feuerwehr barg anschließend das Fahrzeug, das in die Goldach zu stürzen drohte. Das Auto ist ein Totalschaden, an der Brücke entstand erheblicher Sachschaden. Auf den 45-Jährigen wartet eine Anzeige, da er alkoholisiert war; sein Führerschein wurde eingezogen.